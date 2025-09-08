/ 사진=tvN

/ 사진=tvN

가수 겸 배우 임윤아가 '폭군의 셰프'에서 열연 중이다.임윤아는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역을 맡았다.특히 지난 6화에서 연지영은 되찾은 가방 속에 망운록이 보이지 않자 깊은 상심에 빠져 수라간의 술을 마시고는 숙수들과 함께 서태지의 ‘Come Back Home’(컴 백 홈)을 불러 시청자들에게 큰 웃음을 선사했으며, 이후 조선식 마카롱을 선보여 명나라 사신단의 까다로운 입맛을 사로잡은 것에 이어 결국 조공을 조건으로 한 요리 경합까지 제안받으며 새로운 위기에 맞닥뜨렸다.연지영은 장원서 토실에서 발견한 고추를 경합에 활용하기 위해 이헌(이채민 분)과 함께 저잣거리에 있는 방앗간을 찾았고, 이 과정에서 이헌과 티격태격하면서도 마음의 안정을 돕는 아이리스를 따서 선물하는 모습으로 보는 이들에게 설렘을 안겼다.자리를 비운 사이 명나라 숙수가 수라간에서 무례한 행동을 저지른 사실을 알게 된 연지영은 반드시 대가를 치르게 하겠다며 결의를 다졌고, 마침내 요리 경합이 확정되자 기세등등한 명나라 숙수들 앞에서 수라간 숙수들을 단단히 결속시켜 압도적인 리더십을 발휘, 방송 말미에는 압력솥 설계도가 벽에 걸린 장면이 담기면서 과연 연지영이 어떠한 요리로 경합에 나설지 다음 화에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.임윤아는 롤러코스터 같은 전개 속에서도 탄탄한 연기력을 선보여 시청자들이 연지영의 성장과 변화에 공감하도록 설득력을 불어넣었으며, 어느 것 하나 놓치지 않는 빈틈없는 표현력으로 코믹부터 로맨스까지 이야기 전체를 더욱 매력적이고 풍성하게 완성시켰다.한편 ‘폭군의 셰프’ 6화는 전국 12.7%, 최고 14.5%, 수도권 13.1%, 최고 15.1%(닐슨코리아 기준)로 자체 최고 시청률을 경신했으며, 매주 토, 일 밤 9시 10분 tvN에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr