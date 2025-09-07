사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 전소민이 여전히 제작진과 연락하는 것으로 밝혀졌다.7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '타임어택 상벌 파이터' 레이스가 진행됐다.이날 멤버들은 서로 무전기만 사용하여 '강남' 하면 떠오르는 장소에 모이는 미션을 수행했다. 결과 벌칙자 인원이 3명으로 결정됐다.첫 번째 게임이 진행되는 가운데 제작진은 "전소민 씨가 직접 제보한 게임"이라고 설명했다. 멤버들이 놀라자 PD는 "게임을 가끔 보내준다"고 덧붙였다.이에 지석진은 "한번 나오라 그래"라고 반응했고, 하하는 "자기가 나와서 하지"라며 출연을 기대케 했다.전소민이 추천한 미션은 '쏭 따라 3분 요리'로, 한 사람이 3분 레시피를 노래로 부르면 두 사람이 그대로 요리하는 룰이다.지석진과 양세찬이 대결을 펼친 가운데 차분하게 요리한 양세찬이 압도적으로 승리했다.지예은의 "냄새 좋다"는 반응에 하하는 "지예은 반했다"며 부추겼고, 양세찬은 즉각 지예은 머리를 쓰담거리는 플러팅으로 경악케 했다.또 양세찬은 다음 게임에서도 지예은의 옆자리에 앉아 "잘 지냈어? 오늘 저녁에 뭐 해?"라며 관심을 드러냈다. 지예은은 "그만해. 쌉쳐"라며 다소 과격한 태도를 보였다.지예은 옆자리에 앉은 최다니엘 또한 "예은아 내 말 들려?"라고 말을 걸자 지예은은 "쌉치라고"라며 냉담한 반응으로 웃음을 자아냈다.한편, 8월 생일자 유재석, 하하, 송지효의 막간 생일 파티가 진행됐다. 유재석은 제작진이 말하는 도중에 폭죽을 터뜨리며 현장을 놀라게 했다.김종국은 "지금 얘기 중이잖아요!"라고 소리쳤고, 하하는 "나 쌌다"며 깜짝 놀란 마음을 드러냈다. 지석진은 "이런 미친 메뚜기"라며 놀란 가슴을 진정시켰다. 유재석은 "너 화난 거 오랜만에 본다"며 웃었고, 김종국은 "나 오랜만에 놀랐다"며 멋쩍은 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr