사진 = 오나라 인스타그램

오나라가 야외에서 네이비 드레스로 우아함을 드러냈다.오나라는 자신의 인스타그램에 "안 떨리는 척 하기"라며 "진행자분 덕분에 무사히 잘 걸었습니당 고마워요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진에서는 오나라가 스트랩리스 네이비 롱 드레스를 입고 보도블록 위에서 시선을 낮춘 채 서 있다. 오나라는 슬림한 네크리스와 이어링, 브레이슬릿과 링으로 포인트를 맞추고 석양이 만든 빛줄기가 실루엣을 감싸는 장면을 남겼다.두 번째 컷에서 오나라는 정면으로 서서 드레스의 롱 헤믈라인을 강조해 했다. 또 다른 컷에서는 오나라가 파란 텐트 아래에서 머리카락을 넘기며 미소를 보이고 있고 마지막 컷에서는 오나라가 휴대용 거울을 들고 헤어를 정리해 당시 준비 순간을 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "마음속으로 픽한 색감의 의상을 입으셔서 흐뭇했어요" "여신예요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지털 '심청'으로 데뷔했으며, 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr