JO1(제이오원) 킨죠 스카이, 시크 카리스마 [TV10]

그룹 제이오원(JO1) 킨죠 스카이가 7일 서울 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 아드베스 컬렉션에 참석했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr