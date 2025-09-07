홈 연예가화제 JO1(제이오원) 킨죠 스카이, 시크 카리스마 [TV10] 입력 2025.09.07 12:35 수정 2025.09.07 12:35 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 제이오원(JO1) 킨죠 스카이가 7일 서울 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 아드베스 컬렉션에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '57세' 채시라, 빛나는 미모 비결 있었네…발레복 '우아+품격' 있는 여배우 무드 '47세 돌싱' 채정안, 여름 끝자락에서 전한 가을 무드…'분위기 여신강림' '야노시호♥' 추성훈, 촬영 중단 사태 터졌다…심각한 소통 문제로 녹화 불발 ('밥값은')[종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT