사진=텐아시아DB

사진제공=넷플릭스

공명 / 사진제공=넷플릭스

"지금의 나로서 청춘의 모습을 보여줄 수 있을 거라고 생각해서 '잘 맞겠다' 싶었어요. 딱 보고 무조건 하겠다고 생각했죠."배우 공명이 청춘 로맨스물 '고백의 역사'에 출연을 결심한 이유를 이같이 밝혔다. 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리(신은수 분)가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석(공명 분)과 얽히며 벌어지는 일을 그리는 작품이다. 공명은 서울에서 부산으로 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다."이 작품을 선택한 이유는 첫 번째로 귀엽고 사랑스러운 작품이었기 때문이에요. 또 청춘 로맨스 작품이 원작 없는 오리지널로 나온 게 오랜만이기도 했죠. 제가 보고 싶었던 장르인데, 내가 그 장르를 할 수 있다고 하니 더 하고 싶었죠."올해 31세인 공명은 '고백의 역사' 촬영 현장에서 상대역 신은수를 비롯해 20대인 동료 배우들 사이에서 맏이이자 선배 역할을 했다. 그는 "내가 그간 '선배님들이 만들어주셨던 환경, 분위기 속에서 연기했구나' 깨닫는 시간이었다. 이번 현장에서 나는 어떻게 하면 좋을지, 어떻게 이끌어갈지 생각했다. 그런 것들을 고민하며 현장에서 친구들과 어울리려고 노력했다"고 전했다. 이어 "처음에는 부담감도 있었지만 많이 배울 수 있었던 현장이었다"고 회상했다. '젊은 꼰대'는 아니었냐는 물음에 "아니었다"며 웃음을 터트렸다."저도 또래들끼리 촬영했을 더 즐겁고 재밌게 떠들던 기억이 있어요. 그런 부분에서 현장이 조금 어수선하다 싶으면 '얘들아…' 그렇게 말한 정도였어요. 우리 영화에 단체신도 많잖아요. 더 집중해서 촬영하자는 의미로 (들뜬 분위기를) 살짝 눌러주기도 했죠. 그렇다고 '야, 너! 집중해' 이렇게 하진 않았어요. 같이 어울리려고 했어요. 하하."영화는 윤석과 세리의 풋풋하고 싱그러운 청춘 이야기로 마음을 간질간질하게 한다. 특히 둘의 첫 뽀뽀신은 설렘이 폭발하는 장면이다."은수 배우와 엄청나게 많은 얘기를 나눴던 장면이에요. 제일 어려웠던 신이죠. 보는 분들이 설렜으면 좋겠다고 생각하면서 촬영했어요. '어떻게 해야 하나' 싶었죠. 촬영할 때도 세리와 윤석의 포인트 장면이라고 생각했어요."빛나는 청춘들의 모습은 자연스레 시청자들에게 학창 시절을 추억하게 한다. 공명에게 실제 학창 시절 인기는 어느 정도였냐고 묻자 "없다고 하지 않겠다. 동생(NCT 도영)이 많은 얘기를 했지 않나"라며 웃었다. 이어 "동생과 2살 터울이고 초중고를 같이 나오다 보니 동생 입장에서 그게 더 크게 보였던 거 같다. 저는 'OO데이' 같은 때에 사물함이 꽉 차는 정도는 아니었다. 그런데 인기가 없진 않았다"고 인기남 면모를 겸손히 인정했다. 자신의 '고백의 역사'에 대해서는 이같이 밝혔다."편지를 써서 고백한 적은 있어요. 기억에 남는 고백을 했거나 받았던 건 없는 거 같아요. 보통 'OO데이' 같은 날에 고백하거나, 아니면 만우절 때 장난치면서 고백하거나 그랬어요. 그렇게 '만날래?' 하다가 진짜로 만난 적이 있어요. 저 때는 문자나 전화로 많이 고백했던 것 같아요."올해만 4개의 작품을 선보인 공명. 다작이 힘들진 않았냐는 물음에 "몸이 살짝 힘든 정도였고, 다 좋았던 것 밖에 없다"고 답했다. 이어 "군대에서부터 제대하고 나서까지 '어떤 생각을 가지고 연기 활동을 해야할까' 생각해왔다. 많은 작품을 하고 싶었다. 공명이라는 배우가 연기하는 캐릭터가 더 다양했으면 좋겠더라. 군대 가기 전보다 더 많은 캐릭터를 보여드리고 싶었다"고 말했다. 그러면서 "(다작할 수 있는 건) 자축할 수 있는 일이고 감사한 일이다"고 전했다."제가 생각하는 저를 더 많이 보여드려도 좋을 거 같다는 생각이 들어요. 공명의 필모그래피를 쌓아가는 데 있어서 다양한 캐릭터, 장르를 하는 게 큰 영향을 끼친다고 생각합니다. 그래서 아직은 더 많이 해야 하는 때라고 생각해요. 그래야 어떤 배우가 되겠다는 것도 더 명확해질 것 같아요."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr