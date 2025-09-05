홈 연예가화제 이프아이, 넘사벽 분위기 [TV10] 입력 2025.09.05 15:31 수정 2025.09.05 15:31 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 이프아이(카시아, 라희, 원화연, 사샤, 태린, 미유)가 5일 서울 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 리이 컬렉션에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '새신부' 은가은, 기쁜 소식 전했다…계획 함께 나누고 싶은 여자 트로트 가수 1위 [TEN차트] 김태연, '아기호랑이' 저력 보여줬다…"좋은 모습 많이 보여드릴게요"[TTA-여자 솔로가수 1위] [전문] 세븐♥이다해, 뒤늦게 전한 안타까운 소식…3개월 전 '9살 아들' 떠났다 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT