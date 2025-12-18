/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=MBN

정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다.MBN ‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동’을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 ‘데이앤나잇’ 편집국을 콘셉트로 김주하가 편집장, 문세윤과 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재하는 형식을 통해 새로운 형태의 ‘토크테인먼트’를 펼친다.오는 20일(토) 방송될 ‘김주하의 데이앤나잇’ 5회에서는 정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 출연해 MC 김주하와의 21년 인연을 밝힌다. 오은영은 등장하자마자 “주하야~”라며 김주하를 와락 안으며 넘사벽 절친 포스를 뽐내고, 자칭타칭 ‘오은영의 왼팔’ 문세윤 역시 두 사람의 우정에 감탄해 놀라움을 안긴다.또한 “존댓말보다 ‘주하야’가 더 익숙한 사이”라고 한 오은영은 김주하의 부탁으로 출연을 결정했다고 전했다. 이에 더해 오은영은 “게스트라기보다 언니의 마음으로 나왔어요”라고 얘기했다. 더불어 오은영은 김주하를 곁에서 오래 지켜본 만큼 “굉장히 털털해요”라며 김주하의 본 성격을 알리는가 하면 두 사람이 친하게 된 계기로 “새벽 1시”를 꼽아 이목을 집중시킨다.그런가 하면 오은영은 별안간 MC 자리를 차지해 시선을 강탈한다. MC 자리로 간 오은영은 “무게 중심이 잘 잡혔다”라며 문세윤-조째즈와의 안정적인 쓰리샷에 만족해하고, 문세윤과 조째즈도 “밸런스가 괜찮다”라며 호응해 웃음을 자아낸다. 이 기세를 몰아 문세윤이 “‘오은영의 데이앤나잇’ 시작해보겠습니다”라고 장난을 친 가운데 오은영 대신 김주하가 게스트 자리로 이동한 이유가 관심을 이끈다.제작진은 “선뜻 출연에 응해준 오은영 박사에게 무한한 감사를 드린다”라며 “시청자들의 마음까지 치유할 오은영표 힐링 토크를 기대해달라”라고 전했다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 ‘김주하의 데이앤나잇’은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr