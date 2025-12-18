/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획3’

방송인 전현무가 곽튜브에 일침한다.‘전현무계획3’(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 10회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 ‘먹친구’ 로이킴이 ‘직장인수 22만 5천명’에 달하는 세종시에서 ‘찐’ 직장인 맛집을 발굴하고 탐구하는 먹트립을 펼친다.이날 전현무는 로이킴에게 “요즘 유행하는 밈 ‘몇 기야’는 어떻게 탄생했냐”고 묻는다. 로이킴은 “공연 중 관객이 ‘해병대 몇 기야’라고 외친 게 시작이었다”며 뜻밖의 탄생 비화를 공개해 이목을 집중시킨다. 이어 그는 “제가 29살에 해병대로 입대했고, 현재 예비군 4년차 마지막”라며 군(軍) 복무 근황까지 전한다.자연스럽게 군대 토크가 이어지자 곽튜브는 “군대에서 별명이 로이곽이었다”며 갑자기 ‘봄봄봄’ 모창을 선보인다. 이를 들은 전현무는 “조롱까지 하네”라고 즉각 반응하고, 로이킴은 “방금 지어낸 얘기 같은데?”라며 의심의 눈초리를 보내 현장을 초토화시킨다.잠시 후, 세종 호수공원에 도착한 세 사람은 점심식사 후 바람을 쐬러 나온 직장인들을 상대로 ‘길터뷰’에 돌입한다. 가장 많은 선택을 받은 맛집이 어디일지 궁금증을 끌어올린 가운데, 세 사람은 ‘치킨까스’ 맛집으로 발걸음을 옮긴다.주문을 마친 뒤 전현무는 로이킴에게 “넌 아이비리그 모범생 이미지”라며 부러워하지만, 로이킴은 “그 이미지 사라진 지 오래다. 데뷔 때부터 별명이 ‘로저씨’였는데 요즘은 ‘난닝구 아저씨’”라고 쿨하게 ‘자폭’해 폭소를 안긴다. 그러면서 그는 “사람들이 왜 저를 놀릴까요? ‘전현무계획’ 출연도 현무 형이 놀릴까봐 망설였다”고 털어놓는다.19일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 10회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr