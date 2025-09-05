홈 연예가화제 김혜진, 이렇게 예쁘면 반칙 [TV10] 입력 2025.09.05 15:29 수정 2025.09.05 15:29 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 솔로지옥 김혜진이 5일 서울 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 리이 컬렉션에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '새신부' 은가은, 기쁜 소식 전했다…계획 함께 나누고 싶은 여자 트로트 가수 1위 [TEN차트] 김태연, '아기호랑이' 저력 보여줬다…"좋은 모습 많이 보여드릴게요"[TTA-여자 솔로가수 1위] [전문] 세븐♥이다해, 뒤늦게 전한 안타까운 소식…3개월 전 '9살 아들' 떠났다 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT