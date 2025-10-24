사진=박봄 SNS

그룹 2NE1 박봄 소속사가 현재 박봄의 상황에 대한 입장을 전했다.디네이션 엔터테인먼트는 24일 공식 채널을 통해 "먼저 최근 박봄의 개인 SNS 글로 인해 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"며 "더불어 많은 격려를 보내주셔서 진심으로 감사드린다"고 운을 뗐다.이어 "현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황이다"라고 밝혔다.그러면서 "SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있다"며 "이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족을 비롯한 지인들에게까지 피해가 번지고 있다. 게시글의 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.소속사 측은 "당사는 아티스트가 하루 빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분들의 깊은 이해와 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 당부했다.앞서 박봄은 지난 이틀 사이 YG엔터테인먼트와 양현석 총괄 프로듀서를 상대로 날을 세웠다.지난 22일에는 양현석 YG 총괄 프로듀서를 피고소인으로 기재한 고소장 사진을 공개하며, 천문학적인 숫자를 적었다. 그러면서 양현석을 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 밝혔다.이에 박봄의 소속사 디네이션 엔터테인먼트가 수습에 나섰다. 소속사는 이와 관련해 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다"며 "박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다"고 밝혔다.그러나 하루도 지나지 않은 23일 새벽, 박봄은 재차 YG를 두고 터무니 없는 내용으로 또 한번 글을 업로드해 걱정을 샀다.박봄의 정신적 상태가 몹시 불안정한 것이 수면 위로 드러나며 집중적인 치료가 절실하다는 목소리가 나오고 있다.먼저 최근 박봄의 개인 SNS 글로 인해 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다.더불어 많은 격려를 보내주셔서 진심으로 감사드립니다.현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황입니다.SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있습니다. 이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족을 비롯한 지인들에게까지 피해가 번지고 있습니다. 게시글의 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드립니다. 또 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드립니다.당사는 아티스트가 하루 빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.팬 여러분들의 깊은 이해와 따뜻한 응원을 부탁드립니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr