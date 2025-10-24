/ 사진=텐아시아DB

가수 이효리가 16년 만에 서바이벌 MC를 맡은 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'이 공개 3주차에 접어들며 시청량 상승세를 보이고 있다. 이에 쿠팡플레이는 24일(금) 저녁 8시 7화와 함께 8화까지 동시 공개 편성을 확정했다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌이다. 지난 6화에서는 K-POP 그룹 투어스(TWS)의 무대 메이크업을 주제로 팀 손테일과 팀 파리 금손이 2:2의 치열한 접전을 펼쳤다.‘팀 맥티스트’와 ‘팀 퍼스트맨’은 스테이씨(STAYC) 무대 메이크업 미션을 주제로 각자의 감각과 철학을 정면으로 충돌시킨다. 공개된 예고 스틸에는 초집중한 눈빛으로 각자의 퍼포먼스를 펼치는 두 아티스트의 모습이 포착돼 이들이 만들어낼 압도적인 긴장감을 예고한다. 감성, 디테일, 자존심까지 모두 맞붙은 이번 대결을 담은 스테이씨(STAYC)의 무대 스틸은 각 팀이 어떤 감각과 해석을 선보였을지 궁금증을 더한다.결국 눈물로 끝난 잔인한 팀전의 결과, 단 8명만이 살아남으며 심사위원마저 역대급 난관에 빠졌다. 공개된 스틸 속, 깊은 고민이 서린 심사위원들의 표정이 담겨 있어 팽팽한 긴장감을 전하는 가운데, 대규모 테이블이 세팅된 세트장이 공개된다.이어지는 8화에서는 대망의 파이널 진출자를 가려내는 극강의 고난이도 미션이 예고됐다. 초대형 서바이벌다운 상상 초월의 ‘New Face(뉴 페이스)’ 미션과 예상을 뒤집는 스케일의 세트장이 공개될 예정이다. 공개된 예고 스틸에는 ‘New Face’ 미션의 첫 번째 키워드 ‘하이 패션’에 맞춰, 마치 해외 패션쇼 현장을 그대로 옮겨놓은 듯한 런웨이의 열기가 포착됐다. 참가자들은 메이크업의 한계를 넘어, 예술의 정점을 향해 어느 때보다 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.'저스트 메이크업'은 공개 3주차까지 쿠팡플레이 인기작 1위를 굳건히 지키며 첫 주 대비 시청량 748% 증가, 예능 콘텐츠 시청 만족도 1위(출처: 컨슈머인사이트) 등을 차지했다. 쿠팡플레이는 성원에 힘입어 오는 25일(토)부터 11월 8일(토)까지 매주 토요일 낮 12시, '저스트 메이크업' 정주행 이벤트를 진행한다. 쿠팡 와우회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 라이브 채팅을 통해 다함께 정주행하며 실시간으로 소통할 수 있는 특별한 시간이 마련된다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 오늘 10월 24일(금) 저녁 8시 7, 8화를 동시 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr