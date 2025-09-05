사진=김지혜 SNS

그룹 캣츠 출신 김지혜가 임신 근황을 전했다.김지혜는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "진짜 이러다가 애 낳기 직전까지 입덧하겠어요"라며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지혜가 만삭의 몸을 이끈 채 소파에 기대 눈을 감고 있는 모습. 마치 지쳐 힘이 없는 듯한 얼굴을 보여 보는 이들을 안타깝게 했다.김지혜는 "조금 잠잠해져서 입덧약 1개 먹었는데 어제부터 모든 냄새에 다시 속이 뒤집어졌다"며 "온몸이 팅팅 붓고 14kg이 쪘다"고 알렸다.김지혜는 지난 2월 쌍둥이 임신 소식을 알렸다. 그러나 임신 중 넘어져 아기의 상태 확인을 위해 급히 병원에 가는가 하면, 아들인 줄 알았던 쌍둥이가 이란성으로 바뀌고 지나가던 아주머니들이 갑자기 배를 만지는 등 임신 기간 중 겪은 다사다난한 일들을 전했었다.한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 최근 결혼 6년 만에 시험관에 성공하면서 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr