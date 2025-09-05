사진=텐아시아DB

가수 하성운이 선선해진 9월, 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 28일부터 지난 3일까지 선선해진 9월, 가을의 새 계획을 함께 나누고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운은 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔했다. 이후 그는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'을 통해 결성된 그룹 워너원의 메인보컬로 활동했다. 하성운은 오는 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 오는 27일~28일 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 더보이즈는 지난달 네 번째 월드 투어 서울 공연을 성황리에 마쳤다. 멤버들은 "이번 공연을 준비하며 걱정이 많았지만, 이상하게 더비 앞에 서면 힘과 에너지가 생긴다. 상상했던 그대로 여러분이 좋아해 주시고 즐겨주셔서 감사합니다"라고 소감을 밝혔다. 더보이즈 역시 오는 28일 ATA 페스티벌에서 무대에 오른다.3위는 그룹 아스트로의 멤버 차은우다. 그는 지난 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 군악대에 배치돼 복무 중이다. 차은우의 전역일은 2027년 1월 27일로 예정됐다. 그는 현재 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스', 영화 '퍼스트 라이드' 공개를 앞두고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '여름의 끝자락, 함께 드라이브 떠나고 싶은 남자 가수는?', '여름의 끝자락, 함께 드라이브 떠나고 싶은 여자 가수는?', '여름의 끝자락, 함께 드라이브 떠나고 싶은 남자 트로트 가수는?', '여름의 끝자락, 함께 드라이브 떠나고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr