/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=JTBC ‘아는 형님’

지난 1월 축구선수 송범근과 결별 소식이 전해진 이미주와 김희철 사이에 핑크빛 기운이 맴돈다.JTBC ‘아는 형님’에는 연예계를 대표하는 절친 조합 뮤지컬 배우 김호영과 가수 이석훈, 그리고 허영지와 이미주가 출연한다. 이들은 통통 튀는 매력으로 각자의 우정을 뽐내는 동시에 형님들과의 유쾌한 케미 또한 선보일 예정이다.이미주는 “생일에 영지를 만나기로 했는데 1시간을 기다려도 오지 않았다”라며 “내 전화에 깨서 씻지도 않고 달려왔는데 찝찝하다며 우리 집에서 1시간 동안 씻었다”라며 폭로하고, 녹화 내내 서로에게 험한 말도 서슴지 않는 ‘찐친’ 면모로 웃음을 자아낸다.한편 이미주는 “희철과 함께 MC를 보는 프로그램에서 장난으로 결혼 이야기가 나온 적 있다. 기사를 본 엄마가 ‘난 희철이 괜찮다’라며 연락이 왔다”라고 밝혀 현장 분위기를 더욱 달아오르게 했다는 후문이다.6일(토) 밤 9시 JTBC ‘아는 형님’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr