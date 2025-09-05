사진제공=9아토엔터테인먼트, tvN, 비욘드제이·스튜디오N·JTBC스튜디오

사진제공=9아토엔터테인먼트, tvN, 비욘드제이·스튜디오N·JTBC스튜디오

배우 윤서아가 차세대 연기파 배우로 주목받고 있다.윤서아는 JTBC 드라마 ‘알고있지만,’ ‘옥씨부인전’에 이어 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’까지 굵직한 작품에서 다채로운 연기 변신을 선보이며 안정적인 연기력과 섬세한 캐릭터 소화력을 입증했다.현재 방영 중인 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 지영(임윤아 분)의 든든한 지원군 길금 역을 맡은 윤서아는 따뜻하고 인간적인 매력으로 극에 온기를 더하고 있다. 친근하고 유쾌한 연기는 임윤아와의 케미로 이어져 안방극장을 훈훈하게 물들였다.앞서 JTBC 드라마 ‘알고있지만,’에서 조소과의 마스코트 서지완 역을 맡은 윤서아는 풋풋함과 생기를 담아 시청자들의 마음을 사로잡았다. 특히 윤솔(이호정 분)과 단짝 케미를 그리며 웃음을 자아냈고, 특유의 사랑스러운 말투와 밝은 에너지로 서지완 캐릭터를 한층 입체적으로 완성했다.JTBC 드라마 ‘옥씨부인전’에서는 구덕(임지연 분)의 둘도 없는 친구 백이 역으로 출연해 새로운 매력을 발산했다. 구덕을 극진히 돌보던 백이는 갑작스러운 죽음으로 극에 전환점을 남겼고, 윤서아는 짧지만 강렬한 존재감을 드러냈다.이처럼 윤서아는 청춘물부터 시대극까지 장르를 오가며 자신의 필모그래피를 탄탄하게 쌓아가고 있다. 매 작품마다 색다른 얼굴을 보여주며 성장세를 이어가고 있는 윤서아가 ‘폭군의 셰프’에서 어떤 활약을 이어갈지 관심이 집중된다.윤서아가 출연하는 tvN ‘폭군의 셰프’는 매주 토, 일 밤 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr