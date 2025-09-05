/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = 채널S, SK브로드밴드 '뚜벅이 맛총사'

지난 5월 결혼한 배우 권율이 중도 포기해 모두를 놀라게 했다.4일 방송된 채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 후쿠오카로 떠난 권율, 연우진, 이정신의 리얼 현지 미식 탐방기가 공개됐다. 그러나 호기롭게 출발한 세 사람은 도착과 동시에 '폭염' 그리고 '한국인 최애 관광지'라는 난관에 빠졌다.뙤약볕 아래 발품을 팔아 어렵사리 도착한 현지 라멘 맛집에서 정통 돈코츠라멘의 깊은 풍미에 감탄했지만, 식사 직후 권율이 "(라멘집) 분점이 한국에도 있다"라는 청천벽력 같은 사실을 전해 모두를 허탈하게 만들었다. 결국 첫 식사는 로컬 맛집 찾기에 실패하며 씁쓸하게 끝이 났다.'뚜벅이 맛총사'가 미식 탐방 프로그램인 만큼 세 사람은 각자 좋아하는 음식에서 따온 '셀프 별명을 짓기'로 재미를 더했다. 고기를 좋아하는 연우진은 '미트 연', 피렌체 여행 이후 티라미수에 푹 빠진 권율은 '티라 권', 부라타치즈 금지령까지 받았던 이정신은 '부라 리'로 스스로 별명을 붙이며 티키타카 케미를 발산했다.후쿠오카 첫 저녁 식사는 씨엔블루 정용화가 추천한 야키니쿠 전문 로컬 식당으로 결정됐다. 특제 양념과 숯불 화로가 빚어낸 풍미에 세 사람은 감탄사를 연발했다. 권율은 정용화를 향해 손하트를 날리며 "그대는 Darling~"이라는 씨엔블루 노래를 흥얼거렸고, '미트 연' 연우진은 "고기 부심 있어서 맛있단 말 잘 안 하는데... 자존심 상한다"라며 '입틀막' 리액션을 터뜨렸다. 이정신은 "이 집은 시청자분들께 당당하게 추천을 해드리고 싶다"라며 뿌듯해했다.배부른 만찬 후, 권율은 "스태미나가 돌아왔다"라며 맥주 한잔을 제안했다. 이에 세 사람은 현지인이 강추한 로컬 이자카야에서 모츠나베와 생맥주로 하루를 마무리했다. 그러나 후쿠오카 여행 둘째 날 아침, 예기치 못한 사건이 발생했다.맏형 권율이 홀연히 사라진 것이다. 다급히 전화를 건 연우진에게 권율은 "후쿠오카 공항에 있다"라고 답했다. 연우진이 떨리는 목소리로 "설마 하차?"라고 묻자, 권율은 "하차가 아니라 중도 포기"라는 폭탄 발언을 던지며 긴장감을 극대화시켰다. 과연 '뚜벅이 맛총사'는 이대로 해체 위기를 맞게 되는 것일지, 충격 반전의 결말은 다음 주 방송에서 확인할 수 있다.채널S, SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'는 매주 목요일 밤 9시 20분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr