이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

브브걸 원년멤버 예진이 그룹 탈퇴 후 회한 없이 새 길을 걷고 있다고 밝혔다.예진은 최근 유튜브 채널 '원마이크'에 출연해 "그룹 탈퇴에 대해 한 번도 후회한 적이 없다"고 말하며, 현재는 4년 차 쇼호스트로 활동 중임을 전해 눈길을 끌었다.그는 아이돌 시절 겪었던 힘든 경험과 새로운 도전을 솔직하게 털어놨다. 2011년 브브걸로 데뷔한 예진은 2014년 그룹을 떠났다. 그는 당시 소속사의 엄격한 관리와 제한된 소통, 낮은 수익 구조로 인해 심리적 부담이 컸다고 전했다.예진은 "너무 하고 싶었던 일이라 고민이 많았지만, 그때는 감당하지 못했다. 우울증도 있었다"고 밝혔다. 가족과 떨어져 지내며 소통조차 어려웠던 시절, 그녀는 아이돌 활동의 성취감보다는 답답함과 외로움이 더 크게 다가왔다고 한다.이후 그는 브브걸 탈퇴 후 한동안 음악 방송을 볼 수 없었다고 말했다. 예진은 "너무 질투가 나고 부럽고, '왜 나는 이러고 있지?'라는 여러 감정 때문에 지금도 걸그룹, 보이그룹에 대해 잘 모른다"고 솔직하게 털어놓았다.아이돌 활동을 접은 뒤 예진은 제2의 커리어를 위해 쇼호스트로 전향했다. 미스코리아 선배들의 도움으로 방송 시험에 도전했지만, 코로나19로 시험이 계속 연기되며 1년간 떨어지는 등 어려움도 겪었다.하지만 포기하지 않고 재도전 끝에 합격, 현재는 4년 차 쇼호스트로 안정적인 활동을 이어가고 있다. 예진은 "이번에는 꼭 성공하고 싶다는 마음으로 열심히 했다"며 그간의 노력과 성취감을 전했다.브브걸이 역주행으로 성공했을 때도 그는 후회하지 않았다. 그는 "끝까지 버틴 멤버들이기에 좋은 날이 온 거라 생각하고, 그 이름 덕분에 지금도 관심을 받을 수 있어 감사하다"고 말했다.현재 그녀는 방송 활동 외에도 다양한 제품 소개와 라이브 방송으로 팬들과 소통하며, 일과 개인 생활에서 균형을 찾고 있다고 한다. 예진은 "지금은 쇼호스트로 일하며 행복하게 지내고 있다"며 새로운 삶에 대한 만족감을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr