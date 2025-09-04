사진=텐아시아DB

사진=유튜브 나래식 캡처

그룹 베이비복스의 멤버 심은진이 불화설에 대한 입장을 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '나래식'에는 ' 베이비복스, 황소개구리 먹고 대한해협까지 건넌 1세대 걸그룹, 야만의 시대, 차 털린 썰, 혹독한 예능, 불화설 해명'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 1세대 걸그룹 베이비복스의 멤버 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 출연했다.김이지는 "'가요대축제' 출연 이후 방송 제안이 많이 들어왔다"라며 말문을 열었다. 그는 "관심을 많이 받을 거라고 생각을 못 했기 때문에 거기까지는 마음의 준비가 안 돼 있었다. 그런데 지금 안 하면 이 미모도 유지 못 할 거고 '이런 기회가 또 올까'라는 생각이 들어서 같이 이야기했다. 마음이 뭉치니까 서로 배려하면서 해나갔다. 그래서 되게 고마웠다"고 덧붙였다.윤은혜는 베이비복스 불화설을 언급하며 "이게 어떻게 들릴지 모르겠지만 얼마 전에 언니들 4명이 행사를 했다. 그런데 거기에 내가 포함이 안 돼 있으니까 댓글이 엄청 달렸다"고 말했다.이에 심은진은 "왜 우리한테만 그러는지 모르겠다. 다른 그룹들도 그러는데. 편 가르기를 그만했으면 좋겠다"라며 단호하게 선을 그었다. 윤은혜는 "2명이나 3명이 나갈 수도 있는 거 아니냐. 그렇게라도 오랫동안 베이비복스를 계속 보여줄 수 있는 게 좋다고 생각한다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr