사진=배우 이시영 SNS

배우 이시영이 아들과 함께 찍은 절벽 인증샷을 공개했다가 논란에 휘말렸다.이시영은 4일 자신의 SNS에 "너무 아름다웠던 블루마운틴 그리고 페더데일 동물원. 그리고 또 이빨 빠진 정윤이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 이시영이 아들과 함께 호주 블루마운틴 절벽 가장자리에 앉아 환하게 웃는 모습이 담겼다. 두 사람은 여유로운 시간을 보내는 듯했지만, 절벽 끝이라는 장소가 보는 이들에게 긴장감을 줬다.특히 아들 정윤 군이 두 팔을 벌리고 웃는 장면은 사랑스럽다는 반응을 얻었으나, 동시에 "안전불감증 아니냐", "보는 내가 다 무섭다", "사진만으로도 심장이 철렁한다", "위험해 보이지만 행복한 순간이었길 바란다" 등 우려 섞인 댓글이 이어졌다.한편, 이시영은 지난 3월 2017년 결혼한 요식업 사업가와 8년 만에 이혼했다. 이후 지난 8일, 이혼 4개월 만에 둘째 임신 소식을 전해 화제를 모았다. 그는 남편의 동의 없이 임신 사실을 알렸다고 털어놓으며 논란을 빚었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr