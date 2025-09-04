'51세 돌싱' 서장훈, 결국 속내 밝혔다…"사랑 받고 싶었는데, 늘 외롭고 허전해" ('라스')

사진=텐아시아DB

2012년 오정연과 이혼한 서장훈(51)이 예능에 진심인 이유에 대해 밝혔다.지난 3일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’ 930회 ‘올 덩치 프로젝트’ 특집으로, '배불리힐스' 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 게스트로 출연했다.서장훈은 2013년 농구선수 은퇴 후 하하의 추천으로 '무한도전'에 출연하면서부터 예능에 본격적으로 뛰어들었다. 이날 서장훈은 “제가 KBL에서 성공한 선수로 평가받고 있는데, 그거에 비해 농구 팬분들한테 사랑받았던 선수는 아닌 거 같다”고 말문을 열었다.이어 그는 “제 탓도 있다. 선수들과 싸우는 모습을 많이 보였고, 인물이 좋은 것도 아니었다. 여러 이유로 많은 농구팬들이 내가 우리나라를 대표하는 농구선수라는 게 못마땅하셨을 것"이라고 설명했다.그러면서 서장훈은 “선수 때는 사랑받고 싶고, 더 잘해서 많은 분에게 희망을 드리고 싶은 마음이 있었다. 은퇴할 때까지 늘 그런 아쉬움이 남았다. 잘하긴 했지만, 늘 마음이 외롭고 허전했다”고 털어놨다.은퇴 후 예능에 출연하면서부터 대중의 시선이 달라졌다는 걸 느꼈다는 서장훈. 그는 “평생을 갈구하던 따뜻함을 받게 됐다. 집에서 사랑 못 받은 애들이 남의 집에서 집에서 따뜻하게 맞이해주면 자꾸 그 집 가고 싶은 마음”이라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr