/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 : 드로우핏

/ 사진제공 : 드로우핏

배우 서강준이 연일 광고계로부터 러브콜을 받고 있다.서강준이 광고계에서 제품군을 불문하고 다방면에서 인기 모델로서 각광받으며 독보적인 존재감을 보여주고 있다. 세련된 분위기에 신뢰감 넘치는 마스크로 브랜드가 선호하는 호감형 배우로 연달아 발탁되며 광고계에서 대체불가한 아이콘으로 자리매김했다.앞서 서강준은 라이프스타일 브랜드의 아시아 앰버서더로 발탁돼 제품의 오랜 전통과 신뢰감 있는 이미지를 함께 구축해내며 국내를 넘어 아시아 전역에서 글로벌한 영향력을 보여주고 있다.여기에 건강지향 단백질 전문 브랜드 모델로도 발탁돼 밝고 에너지 넘치는 이미지까지 어필했다. 서강준이 실제로 즐겨마신 브랜드로도 입소문이 나면서 진정성 있는 메신저로 떠오르며 제품에 신뢰감을 더하기도 했다.최근에는 서강준이 지닌 세련된 감각과 웨어러블한 무드가 주목받으며 패션 브랜드 모델로도 선정되는 등 다양한 제품의 새로운 얼굴로 각광받고 있다. 특히 한 브랜드와는 세 차례 연속 모델 계약을 체결하며 장기적인 파트너십을 이어가고 있다. 이는 광고계에서 서강준이 지닌 신뢰감과 영향력을 방증하는 대목으로, 브랜드 역시 그의 꾸준한 가치와 대중적 호감도를 높이 평가하고 있음을 보여준다.한 브랜드 측은 “서강준이 지닌 깊이 있는 감성과 자신만의 컬러가 브랜드를 대표할 인물로 적합하다”라고 평가했으며, 다른 브랜드는 “세련된 분위기와 깊이 있는 매력이 브랜드가 추구하는 가치와 잘 맞닿아 있다”라고 설명했다.이에 서강준은 다양한 작품들을 통해 깊이감 있는 표현력으로 연기파 배우로서 활약을 보여준 데 이어 광고계에서는 신뢰감 있는 이미지까지 구축하면서 더욱 폭넓은 활약을 이어가게 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr