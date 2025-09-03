이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

강남이 아내 이상화의 헌신적인 가족에 대한 사랑에 대한 고마움을 전했다.강남은 아내 이상화가 아버지 간암 투병 동안 치료비와 식사까지 모두 살뜰하게 챙겼다고 언급했다.3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 결혼 7년 차를 맞은 강남, 이상화 부부가 출연했다.이날 방송에서 강남은 "아버지가 갑자기 간암 진단을 받으셨는데 상화 씨가 저보다 더 자주 (아버지에게) 연락도 하고, 몸 상태를 잘 알아서 식사도 잘 챙겨줬다"고 말했다.이어 강남은 "아버지가 상화씨만 보면 계속 울 정도다. 치료비 식사까지 모두 챙겨주니까. 와이프인데 엄마 같기도 하다"고 덧붙였다.시아버지의 간암 투병 당시를 떠올리며 이상화는 "아버님이 간과 심장이 좋지 않으셔서 한국 음식을 진공 포장해서 보내드리거나, 일본에 가서 챙겨드렸다. 수술 후에도 제가 챙긴 음식만 드셨다고 하더라. 지금은 건강하게 많이 회복하셔서 안심이 된다"고 말해 감동을 안겼다.또한 서로에게 자주 하는 말에 대해 묻자 강남은 "빨리 들어와, 오빠 등 주물러줘, 밥 그만 먹어 이런 말들을 와이프가 제게 많이 한다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이상화는 "남편에게 '귀여워'라는 말을 많이 한다"며 애정을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr