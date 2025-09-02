사진=유튜브 '지편한세상'

사진=유튜브 '지편한세상'

'지편한세상' 전소민의 과거 연애사가 폭로됐다.2일 유튜브 채널 '지편한세상'은 '석삼플레이' 편으로 '석삼 패밀리 단합대회' 영상이 공개됐다.이날 지석진, 이상엽, 전소민, 이미주가 '석삼플레이' 첫 회 포문을 열었다. 제작진은 '50만원으로 5개 도시를 여행'하는 룰을 설명하며 "게임에서 이기면 금액의 2배를 드린다. 8연속 성공하면 1억 2천 800원이다. 실패 시 절반을 차감한다"고 말했다.이상엽은 "우리 게임 못하는 거 알면서"라고 토로했지만, 지석진은 "무조건 해외 가자"며 의지를 불태웠다. 전소민 또한 "중국 못 가봤다. 오리 먹으러 중국 당일치기를 해보자"고 이야기했다.하지만, 첫 시작부터 삐걱거렸다. 수목원에서 전소민과 이미주는 야외 활동을 원한 반면 지석진은 시원한 실내를 선호한 것. 지석진이 "힐링은 집에서 하라"고 구박하자, 이미주는 "단합대회라면서요!"라고 소리치며 맞섰다."취향이 맞지 않는다. 큰일 났다"고 토로하던 지석진은 라떼 토크를 대놓고 거부하는 이미주를 보며 "미주 엄마랑 동갑이다. 내 친구 잘 계시냐"고 물었다.이미주는 "근데 오빠가 맞아요?"라며 엄마와 동갑인 지석진에게 '오빠' 호칭을 쓰는 걸 껄끄럽게 생각했다. 이에 지석진은 "석삼이 형이라고 부르라"며 호칭을 정리했다.지석진이 운전을 담당하자 이미주는 "나 운전 잘한다. 최근 유튜브에서 자차 공개했다. 차는 이상엽과 같은 지바겐"이라고 밝혔다. 그러자 전소민은 "미주 너 잘번 다"며 놀랐고, 이상엽은 "미주 열심히 살았네"라며 감탄했다. 지석진은 "상엽이한테 듣기로는 '많이 검소한 친구'라고 했는데 아닌 것 같다"고 말했다. 이미주는 "그거 하나다. 나는 명품 관심도 없다"고 강조했다.지석진은 전소민의 연애사를 언급하며 "소민이는 전남친들한테 명품 선물 받은 적이 없다고 하더라. 소민이가 거의 먹여 살렸다고 하더라"며 "소민이는 약간 드라마 같은 사랑을 했다"고 표현했다. 이상엽은 "사랑만 있으면 되는 줄 알았는데"라며 안타까워했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr