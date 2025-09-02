/ 사진=비바이엔터테인먼트

/ 사진=비바이엔터테인먼트

/ 사진=비바이엔터테인먼트

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 새 싱글앨범 'RRRUN' 뮤직비디오 티저를 공개했다.비바이엔터테인먼트 소속 엑신(이샤, 니즈, 노바, 한나, 아리아)은 지난 9월 1일 오후 6시 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 신곡 'RRRUN' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상 속에는 멤버들의 개성 넘치는 비주얼과 힙하고 스포티한 스타일링을 다채롭게 담아내 글로벌 K-POP 팬들의 눈길을 끌었다.특히 건물 옥상, 롤러장, 길거리, 상점 내부 등 다양한 배경 속에서 역동적인 포즈와 자유분방한 모습은 신곡 제목 'RRRUN'처럼 에너제틱하고 활동적인 분위기를 물씬 풍기며 곡의 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.또한 뮤직비디오 티저 속 멤버들의 당당하고 자신감 넘치는 모습뿐만 아니라 통통 튀는 비주얼과 자유로운 분위기를 통해 SNS와 주변 시선에서 벗어나 '진짜 나'로 설 수 있을 때 비로소 진정한 셀러브리티가 될 수 있다는 엑신이 추구하는 방향성과 메시지를 엿볼 수 있어 기대감을 더한다.엑신의 이번 싱글앨범에는 타이틀곡 'RRRUN'과 수록곡 'Creamy' 총 두 곡이 수록될 예정이으로 엑신만의 자유롭고 에너지 넘치는 느낌을 담아 타인의 시선과 기준에 얽매이지 않고 자신이 추구하는 행복이야말로 진정한 멋이라는 메시지를 전할 계획이다.한편, 싱글앨범 'RRRUN'은 오는 9월 4일 온오프라인을 통해 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr