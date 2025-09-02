사진=텐아시아DB

사진제공=TV조선

사진제공=TV조선

사진제공=TV조선

사진제공=TV조선

사진제공=TV조선

예능 '내 멋대로-과몰입클럽'이 '나는 솔로'와 '라디오 스타'가 방영되는 수요일 저녁 시청자들과 만난다. '내 멋대로-과몰입클럽'의 MC를 맡은 탁재훈은 "분명 좋은 반응이 올 거라 생각한다. 6회 안에 모든 걸 다 보여드리겠다"며 도전장을 내밀었다.2일 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '과몰입클럽') 기자 간담회가 열렸다. 행사에는 방송인 탁재훈, 미미미누, 배우 채정안, 가수 유노윤호, 이특, 김하나 PD가 참석했다. '과몰입클럽'은 어떤 대상에 몰입하며 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티 프로그램이다.탁재훈은 "누구나 과몰입을 할 수 있다고 생각하는 사람으로서 프로그램 주제가 너무 좋았다. 실제로 촬영에 임해보니 '처음 하는 건데도 이렇게 과몰입할 수 있구나'라는 생각이 들었다. 나에 대해 더 잘 알 수 있었던 기회였다"고 출연 계기를 밝혔다.다른 사람의 과몰입 일상을 보고 어떤 생각이 들었냐는 질문에 탁재훈은 "모두 가지각색이라고 느꼈다"고 답했다. 그는 "최근 촬영에서 유노윤호, 김용빈, 천록담 세 분의 일상을 시청했다. 보는 내내 '저 친구는 시간 있을 때 저런 걸 하는구나'라는 생각이 들었다. 내 일이 아닌데도 계속 몰입하게 됐고, 나중에 시간이 되면 나도 저런 걸 해봐야겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.탁재훈은 "첫 녹화 때 출연진 간의 합이 너무 좋아서 '분명 좋은 반응이 올 거다'라는 생각을 했다. '과몰입클럽'이 6회밖에 편성이 안 되어 있기 때문에 그 안에 모든 게 결정이 나야 한다. 6회 안에 모든 걸 다 보여드리겠다"고 자신 있게 말했다.프로그램을 찍기 전까지 바쁘게 지내왔다는 채정안은 "나 스스로 어떤 것에 몰입하고 있는지에 대한 답을 찾고자 프로그램에 합류하게 됐다"고 말문을 열었다. 그는 "평소 일상이 바빠 쉽게 지치다 보니 지금까지 무언가 몰입을 할 수 없다고 생각하며 살아왔다. 이번 촬영을 통해 출연진들의 열정적인 일상을 보면서 많이 배웠다"고 말했다.채정안은 유노윤호의 일상을 언급하며 "조금 쉬었으면 좋겠다는 생각이 들기도 했다"고 웃어 보였다. 그는 "아침부터 자기 전까지 열정이 넘치는 유노윤호를 보면서 힘들겠다고 생각했지만 한편으로는 '멋있다. 나도 저렇게 살아보고 싶다'는 생각도 들었다"고 덧붙였다.유노윤호는 출연 계기에 대해 "프로그램 이름을 듣고 '과몰입'이라는 단어에 눈길이 갔다. 사람마다 자신이 추구하는 가치관이 있다고 생각하는데, 그런 걸 있는 그대로 보여주는 예능이라고 생각했다. 그리고 그 안에서 개개인의 가치관도 엿볼 수 있다고 생각해 더 매력적이라고 생각했다"고 밝혔다.최근 어떤 것에 과몰입되어 있냐는 질문에 유노윤호는 "나 자신을 리브랜딩 하는 것에 관심을 두고 있다"고 답했다. 그는 "과거에는 아이돌로 활동하며 무대, 조명, 연출에 관심 많았다. 그런데 지금은 아이돌로 보여줄 수 있는 이미지를 다 소비했다고 생각한다. 이제는 보여드리지 못한 걸 보여주고 싶다"라며 웃어 보였다.이특은 "8~9년 전에 TV조선 프로그램을 했었다. 그 후에 기회가 없었는데 섭외를 해주셔서 감사한 마음이다. 헬스클럽, 나이트클럽 등 다양한 클럽이 많지만 '과몰입클럽'은 가장 건전하고 도움이 되는 클럽이 될 것 같다고 생각해 출연하게 됐다"고 입을 열었다.그는 "'과몰입클럽'이 시청자들에게 긍정적인 영향을 주길 바란다"며 "요즘은 유행을 좇는 경향이 있는데, 우리 프로그램을 보면서 '내 취향대로 편하게 과몰입해도 괜찮구나'라는 생각을 했으면 좋겠다"고 소망했다.김하나 PD는 "'과몰입'이라는 단어 자체가 어딘가에 과하게 몰입한다는 뜻을 가지고 있는데 나에게는 그게 부정적이 아닌 긍정적인 의미로 다가왔다. 인생에서 과몰입을 하다 보면 좋은 에너지가 발산된다. 그 에너지가 너무 좋다고 생각해서 시청자들과도 공유하고 싶었다"고 프로그램 기획 의도를 밝혔다.김 PD는 "촬영하는 내내 '이 사람이 이런 면이 있었구나'라는 생각이 들 때가 많았다. 출연자 개개인의 반전 매력과 그들이 어떤 가치관을 가지고 있는지 느낄 수 있었다. 시청자들에게도 그런 점들이 잘 전달됐으면 좋겠다"고 바랐다.'과몰입클럽'은 오는 3일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr