포르쉐도 벤츠도 아닌데…3개월 만에 6767대 팔린 유재석 애마[TEN이슈]

현대차의 수소전기차(FCEV) ‘디 올 뉴 넥쏘’(신형 넥쏘)가 유재석 효과를 제대로 보고있다.지난 1일 현대차에 따르면 신형 넥쏘는 지난 6월 출시 이후 석 달간 계약 대수 6767대를 기록한 것으로 나타났다.이는 넥쏘 1세대 모델이 2018년 출시된 뒤 같은 기간 기록했던 계약 대수(1500대)의 4배를 뛰어넘는 기록이다.신형 넥쏘는 7월 한 달간 1001대가 판매됐다. 넥쏘 모델이 월 1000대 넘게 판매된 것은 2022년 11월(1096대) 이후 2년 8개월 만이다.유재석 효과에 완전변경에 버금가는 디자인·성능 개선, 가격부담을 낮춰주는 프로모션 등이 맞물려 대박 행진을 이어간다는 후문이다.앞서 유재석은 지난달 러브콜에 대한 화답으로 넥쏘의 여정에 동참하겠다는 내용의 영상을 현대차 공식 유튜브와 소속사 안테나 공식 인스타그램 계정에 게재했다.영상의 마지막 장면에서 유재석은 “그래서 저는 넥쏘를 탑니다. 진짜 탑니다”라고 말하며 넥쏘를 선택한 이유를 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr