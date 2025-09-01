사진=솔비 SNS

사진=솔비 SNS

사진=솔비 SNS

사진=솔비 SNS

가수 솔비가 깜짝 변신했다.솔비는 1일 자신의 인스타그램에 "9월에 첫 시작! 헤어스탈로 분위기 바꿔봤어요💇‍♀️ 상큼하고 싱그러운 9월을 위하여🍸"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 솔비는 머리를 짧게 자른 채 상큼한 분위기를 뽐내고 있는 모습. 특히 칵테일 바를 한 명의 지인과 같이 간 듯 두 개의 잔 그리고 원목 반지들을 공유해 눈길을 끌었다.한편 솔비는 KBS Joy·KBS2·GTV에서 동시 방송하는 예능 '오래된 만남 추구'에서 1대1 릴레이 데이트를 마친 후 1980년생 이규한과 가수 황보와 삼각관계 구도를 형성했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr