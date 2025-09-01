사진제공=젬스톤이앤엠(Gemstone E&M)

그룹 god가 연말 완전체 콘서트 '2025 god CONCERT 'ICONIC BOX''('아이코닉 박스)의 1차 포스터와 공연·예매 일정을 공개했다.소속사는 1일 0시 공식 SNS에 1차 포스터를 게재했다. 티징 비주얼 성격의 이번 포스터는 멤버 일부 이미지를 스퀘어 퍼즐 형태로 구성해 아이덴티티를 강조했고, 'BOX'를 핵심 모티프로 제시해 공연 콘셉트를 예고했다.'ICONIC BOX'는 god가 음악과 무대에서 관객과 이어갈 공감과 향후 여정을 담아내는 공연 서사를 뜻한다. 오랜 활동으로 축적한 레퍼토리를 무대 위에서 재해석해 '현재의 순간'을 공유한다는 계획이다.공연은 서울과 부산에서 열린다. 서울 공연은 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 12월 57일 사흘간, 부산 공연은 BEXCO에서 12월 2021일 양일간 진행된다.예매는 오는 9월 24일 공식 팬클럽 'fangod' 7기 대상 선예매로 시작한다. 일반 예매는 9월 25일 오픈하며, 두 차수 모두 티켓링크에서 진행된다. 오픈 시각은 부산 공연 오후 7시, 서울 공연 오후 8시다. 완전체 콘서트 특성상 치열한 예매 경쟁이 예상된다.god는 올해도 4년 연속 완전체로 무대에 오른다. 'ICONIC BOX' 타이틀 아래 팀의 시간을 압축한 무대와 연출을 선보일 예정이다.한편 '2025 god CONCERT 'ICONIC BOX''의 세부 정보는 추후 공식 SNS를 통해 안내된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr