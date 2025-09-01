사진=MBC '복면가왕'

방송인 곽범이 유튜브 패러디 영상과 관련한 논란에 대해 입장을 밝혔다.지난달 31일 저녁 방송된 MBC '복면가왕'에서는 가왕 '악귀 쫓는 호랑이'의 3연승 저지를 위한 복면가수들의 듀엣 대결이 진행됐다. 이날 '은하수'와 맞붙어 89대 10으로 패한 '작은 별'의 정체는 코미디언 곽범으로 확인됐다.곽범은 최근 유튜브에서 '어둠의 유재석'으로 불리며 주목을 받아왔다. 그는 엄지윤과 함께 로제, 브루노 마스의 'APT.'(아파트)를 패러디한 영상으로 화제를 모았으나 "인종차별"이라는 비판 댓글이 달리며 기사화됐다고 설명했다. 곽범은 "똑같이 따라하면 이슈가 되겠다 싶어 패러디 영상을 올렸는데 '인종차별' 댓글이 달렸다"고 말한 뒤 "얼굴에 뭔가를 바르고 차별 목적이었다면 인종차별이 맞겠지만 아무것도 바르지 않고 수염만 그렸다. 한국인을 인종차별했다는 건지 애매하다"고 밝혔다. 이에 김구라는 곽범의 피부 톤을 언급하며 "원래 시꺼매"라고 말해 스튜디오를 웃게 했다.같은 날 1라운드 '황금비율 캠퍼스' 대 '핑크빛 캠퍼스' 대결에서는 '황금비율 캠퍼스'가 승리했다. '핑크빛 캠퍼스'는 김건모의 '첫인상'을 부르며 정체를 공개했고, 모델 겸 싱어송라이터 민준기로 드러났다. 2014년 밀라노 패션위크 런웨이에서 데뷔한 민준기는 최근 패션 사진가들이 선정한 '올해의 남자 모델'로 뽑혔다고 전하며 "10년 넘는 프로그램에 나가고 싶었던 꿈을 이뤘다"고 소감을 전했다.한편 마동석과 인연을 소개한 또 다른 복면가수의 정체는 배우 하준으로 밝혀졌다. 하준은 1라운드에서 '피아노'와 겨뤄 패배해 복면을 벗었고, 영화 '범죄도시'에서 장첸을 잡는 막내 형사 역으로 알려졌다고 전했다. 그는 '범죄도시' 시리즈의 대사 "진실의 방"과 관련해 "촬영 현장에서 다양한 의견을 낼 수 있었다. 동석 형님이 촬영 전 '저 방을 뭐라고 부르면 좋겠다'고 하셔서 '진실을 말하는 곳이니 진실의 방?'이라고 말씀드렸고, 형님이 잘 살려주셨다"고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr