가수 김동률/사진 = 뮤직팜

/사진 = 뮤직팜

가수 김동률의 7만석 규모의 단독 콘서트를 예고한 가운데, 티켓이 오픈된다.2025 김동률 콘서트 '산책'의 티켓 예매가 4일 오후 8시 오픈된다.이번 콘서트는 11월 8일부터 10일, 13일부터 16일까지 총 7일간 7회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다.김동률은 최근 SNS 계정을 통해 콘서트 포스터를 공개하며 직접 소식을 전했다. 그는 "오래 기다리셨습니다. 11월에 만나요!”라며 공연을 기다려온 팬들의 기대감을 높였다.김동률은 지난 2023년 10월 같은 장소인 KSPO DOME에서 '2023 김동률 콘서트 Melody'(멜로디)라는 타이틀로 6만 관객과 소통했다. 그의 공연은 다채로운 세트리스트는 물론, 음악과 조명의 감각적인 디테일을 연출하며 호평을 받은 바 있다.김동률 소속사 측은 "2년 만에 개최되는 단독 콘서트인 만큼, 티켓 사수를 위한 7만 관객들의 치열한 '티켓 전쟁'이 펼쳐질 것으로 전망된다"고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr