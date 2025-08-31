사진 = 선미 인스타그램

사진 = 선미 인스타그램

사진 = 선미 인스타그램

원더걸스 선미가 화이트 셔츠와 민트색 베이스 기타를 매치해 세련됨과 시크함이 동시에 돋보이는 무대 비하인드 모습을 보였다.선미는 자신의 인스타그램에 "블루 뮤뱅 끝"이라는 멘트를 남기며 사진을 공개했다. 사진 속 선미는 깔끔한 흰색 셔츠를 입고 단정하게 정돈된 긴 흑발 스트레이트 헤어와 투명한 안경으로 스타일리시한 분위기를 자아냈다.민트색 베이스 기타를 어깨에 멘 채 화이트 벽을 배경으로 악기와 어우러지는 독보적이고 시크한 포즈를 선보였다. 촬영 각도와 조명의 대비로 피부 톤과 옷, 악기 컬러가 조화롭게 강조돼 화보같은 무드가 물씬 풍긴다.이를 본 팬들은 "너무 힙해" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "스타일 좋아요" "완전 시크해요" 등 현실 반응을 쏟아냈다. 한편 1992년생인 선미는 33세이며 지난 26일 새 디지털 싱글 '블루!'(BLUE!)를 발매하고 활동에 돌입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr