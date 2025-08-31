사진 = 고원희 인스타그램

배우 고원희가 고혹적인 블랙 레이스룩으로 팬심을 사로잡았다.고원희는 인스타그램에 "같은 날 다른 느낌 "이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 고원희는 은은한 조명 속에서 단정하게 묶은 헤어와 블랙 레이스 원피스를 매치해 시크하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.창가에 앉아 청초한 미소를 지은 모습은 청순미를 더했고 거울 셀카에서는 체인백과 원피스 핏이 어우러지며 도회적 감각을 드러냈다. 다른 컷에서는 긴 복도를 배경으로 여유로운 포즈를 취해 우아함과 러블리함을 동시에 표현했다. 사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "우아하다" "옷 너무 잘 어울려요"라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 고원희는 1994년생으로 31세이며 KBS2TV '화려한 날들'에 출연해 정일우와 계약연애하는 역을 맡아 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr