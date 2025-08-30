사진=텐아시아DB

사진제공=넷플릭스

개그우먼 장도연이 댄서 가비와 대만에서 사우나 데이트를 즐겼다.30일 공개되는 넷플릭스 예능 '장도바리바리' 11회에서는 대만으로 여행을 떠난 극과 극 동네 친구 장도연과 가비의 마지막 여정이 펼쳐진다.이번 회차에서는 대만의 온천에서 여유로운 시간을 즐기는 두 사람의 모습이 공개된다. 이른 아침 시작된 사우나 데이트에서 장도연과 가비는 자연 속 운치 가득한 프라이빗 공간에 연신 감탄하며 "넷플릭스 사랑해요"를 외친다. 특히 가비는 퀸다운 OOTD를 뽐내며 표범 무늬가 포인트로 들어간 강렬한 레드 수영복 패션을 선보여 시선을 사로잡는다.두 사람은 사우나 데이트 도중 "'솔로지옥' 느낌이 난다"는 제작진의 말에 곧바로 연애 리얼리티 패러디 상황극에 돌입한다. 가비는 '솔로지옥' 특유의 감성 가득한 대사를 능청스럽게 재현하고, 장도연은 "난 '나는 솔로' 봤어"라며 영숙 캐릭터로 돌변해 현장을 웃음바다로 만든다.짧지만 알찼던 대만 여정의 마지막은 우라이 관광 열차 투어와 로컬 맛집 먹방으로 이어진다. 꼬마 열차 탑승부터 감탄을 부르는 폭포 감상까지, 쉴 새 없이 이어지는 두 사람의 티키타카가 웃음을 더할 예정이다. 특히 긴 계단을 보고 "'조커'가 생각난다"고 말한 두 사람은 즉석에서 K-조커 댄스를 선보이며 환상의 케미를 자랑한다.여행의 마무리, 두 사람은 지난 여정을 되돌아보며 진솔한 대화를 나눈다. 장도연은 1:1 여행 토크쇼 포맷에 대한 부담감을 솔직하게 털어놓으며 가비와 함께한 순간들에 대한 고마움을 전한다. 가비는 "방송으로 간 여행 중 제일 좋았다"며 울컥한 감정을 드러내고 끝내 눈물을 보인다.'장도바리바리' 11회는 이날 오후 5시 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr