사진=텐아시아DB

사진='김숙티비' 캡처

신체 프로필 163cm, 45kg라고 알려진 배우 조여정이 1년에 한 번 라면을 먹는다고 밝혔다.지난 28일 김숙의 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '오늘은 1년에 딱 한 번 여정이가 라면 먹는 날!? 캠핑 찍먹 하러 왔다가 배 터지게 먹방하고 간 SSUL'이라는 제목의 영상이 올라왔다.조여정은 김숙에게 화장품을 건네며 "선물을 준비했다"고 말문을 열었다. 김숙은 "이게 여배우 화장품인 거냐. 나는 레몬티 하나 준비했는데 부담스럽다"며 웃어 보였다. 이어 조여정은 라면을 김숙에게 건네며 "내가 1년에 한 번 정도 정해놓고 라면을 먹는다"고 말했다.김숙은 "1년에 한 번 먹는 걸 지금 나랑 먹는 거냐. 감동이다"라고 반응했다. 조여정은 "혹시 끓여 먹을 수 있을까 해서 가져왔다"고 설명했다. 이에 김숙은 "기분 좋으면 오늘 1년에 한 번 먹는 라면을 나와 먹어줄 수 있겠냐"고 물었다.본격적으로 요리에 나선 김숙은 에피타이저로 어묵탕과 오이무침, 메인 요리로 문어숙회를 만들었다. 조여정은 "막 먹으러 왔다"고 했지만 에피타이저를 먹은 뒤 "배가 50~60% 정도 찼다. 그래도 먹고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다. 김숙은 "무슨 소리냐. 이건 에피타이저다. 이러다 메인 못 먹겠다. 메인 못 먹고 가는 게스트는 처음이다"라고 말했다.한편 조여정은 다음 달 5일 영화 '살인자 리포트'의 개봉을 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr