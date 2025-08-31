신체 프로필 163cm, 45kg라고 알려진 배우 조여정이 1년에 한 번 라면을 먹는다고 밝혔다.
지난 28일 김숙의 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '오늘은 1년에 딱 한 번 여정이가 라면 먹는 날!? 캠핑 찍먹 하러 왔다가 배 터지게 먹방하고 간 SSUL'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
조여정은 김숙에게 화장품을 건네며 "선물을 준비했다"고 말문을 열었다. 김숙은 "이게 여배우 화장품인 거냐. 나는 레몬티 하나 준비했는데 부담스럽다"며 웃어 보였다. 이어 조여정은 라면을 김숙에게 건네며 "내가 1년에 한 번 정도 정해놓고 라면을 먹는다"고 말했다. 김숙은 "1년에 한 번 먹는 걸 지금 나랑 먹는 거냐. 감동이다"라고 반응했다. 조여정은 "혹시 끓여 먹을 수 있을까 해서 가져왔다"고 설명했다. 이에 김숙은 "기분 좋으면 오늘 1년에 한 번 먹는 라면을 나와 먹어줄 수 있겠냐"고 물었다.
본격적으로 요리에 나선 김숙은 에피타이저로 어묵탕과 오이무침, 메인 요리로 문어숙회를 만들었다. 조여정은 "막 먹으러 왔다"고 했지만 에피타이저를 먹은 뒤 "배가 50~60% 정도 찼다. 그래도 먹고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다. 김숙은 "무슨 소리냐. 이건 에피타이저다. 이러다 메인 못 먹겠다. 메인 못 먹고 가는 게스트는 처음이다"라고 말했다.
한편 조여정은 다음 달 5일 영화 '살인자 리포트'의 개봉을 앞두고 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
