[공식] 김종국, ♥결혼 일주일 앞두고 기쁜 소식 전했다…"사랑까지 완벽" TV조선 예능 MC 확정

TV CHOSUN이 다가오는 9월 프라임타임 라인업을 재정비한다. 특히 오는 9월 5일 결혼하는 김종국이 새 예능 '잘 빠지는 연애' MC로 발탁돼 기대를 모은다.지난 29일 TV조선 측은 '잘 빠지는 연애'를 하반기 편성 확정했다고 밝혔다. '잘 빠지는 연애'는 살 때문에 연애에 실패한 사람들이 다이어트와 연애코칭을 통해 자존감을 회복하고, '살은 빼고 사랑은 채우는' 두 달 연애 합숙 다이어트 프로그램이다.운동부터 식단, 멘탈, 연애에 이르기까지 각 분야의 전문가들이 모여 체계적이고 과학적인 솔루션을 제공한다. MC로는 사랑까지 완벽한 근육맨 김종국과 뚠뚠이들의 공감요정으로 활약할 개그우먼 이수지, 배우 유이가 나선다. 이들과 필라테스 및 헬스트레이너 전문가군단이 함께할 예정이다.이외에도 다양한 프로그램이 시청자를 찾는다. 오는 3일 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 ‘내 멋대로’)가 첫 방송된다. '내 멋대로'는 어떤 대상에 몰입하며 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티 프로그램이다. 누구에게나 하나쯤 있을 법한 '과몰입 모먼트'를 포착, 일반 관찰 예능에서는 만날 수 없는 색다른 재미와 공감을 예고한다. 자신의 영역은 물론 장르를 넘나들며 왕성한 활약을 펼치고 있는 탁재훈, 채정안, 유노윤호, 이특, 미미미누가 MC로 함께한다.'트롯 올스타전 수요일밤에'가 금요일로 시간을 옮겨 시청자를 만난다. 매주 금요일 TV CHOSUN이 발굴한 미스&미스터트롯 출신 스타들이 총출동해 오직 '노래'로만 승부하는 치열한 대결이 계속된다. 화려한 게스트 라인업과 긴장감 넘치는 대결로 시청자의 눈과 귀를 사로잡으며 금요일 밤을 책임진다.방송 전부터 화제성과 작품성, 두 마리 토끼를 모두 잡은 드라마 '컨피던스맨 KR'은 다재다능한 능력을 보유한 사기꾼 3명이 이 시대의 악당들을 향한 복수에 나서는 '케이퍼 코믹물'이다. 연기파 배우 박민영, 박희순, 주종혁의 만남으로 관심이 집중된다.상위 1% 천재적인 두뇌, 매혹적인 미모까지 갖춘 '컨피던스맨 팀'의 리더 윤이랑 역을 맡은 박민영은 기상천외한 방법으로 나쁜 놈들만 골라 속이며 희열을 느끼는 윤이랑에 완벽하게 빙의해 짜릿한 카타르시스를 안긴다. 박희순은 '컨피던스맨 팀'의 정신적 지주이자 프렌치 시크를 표방하는 제임스 역으로 데뷔 35년만 가장 큰 연기 변신을 선보일 예정. 주종혁은 정의로움과 귀여움을 겸비한 '컨피던스맨 팀'의 행동파 막내 명구호 역을 맡은 가운데, 세 사람의 호흡에 벌써부터 기대가 쏠린다.고귀한 출산 여정에 함께하며 감동의 순간을 고스란히 전해 '이달의 좋은 프로그램' 상을 받은 '우리 아기가 태어났어요'(이하 '우아기')가 정규 프로그램으로 돌아온다. 이번 '우아기'에서는 보다 다양한 출산 현장이 소개될 예정이다. '늦깎이 아빠' 박수홍를 포함해 김종민, 사유리, 손민수가 새롭게 '출산원정대'라는 이름으로 함께한다. '자발적 비혼모'로 화제가 된 5세 아들 젠의 엄마 사유리, 11월 쌍둥이 출산을 앞둔 임라라의 남편 손민수, 2세를 계획 중인 새신랑 김종민까지, 이들은 각기 다른 방법으로 출산 현장에 위로와 공감을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr