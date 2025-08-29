기안84, 또 일냈다…네팔 셰르파 재회 하루 만에, '태계일주' 3년 연속 수상

사진=텐아시아DB

MBC 예능 ‘태어난 김에 세계일주4’(이하 ‘태계일주4’)가 여행 예능 부문 3년 연속 수상의 영예를 안았다. 28일 서울 장충동 신라호텔에서 열린 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 시상식에서다.수상 하루 전날 기안84는 시즌4 여정에서 인연을 맺은 네팔 셰르파 청년 타망·라이와 한국에서 재회했다. 타망과 라이에게는 생애 첫 해외여행이자 첫 한국 방문으로, 방송 속 특별한 인연이 현실로 확장된 뜻깊은 순간이 됐다.기안84는 자신의 SNS에 “타망, 라이 행복하렴~”이라는 글과 함께 재회 사진을 올렸고, 세 사람의 환한 미소는 시청자들에게 따뜻한 감동을 전했다. 히말라야 고산지대에서 함께 짐을 나르며 자연스럽게 교감했던 장면이 한국 땅에서 다시 이어지며, ‘태계일주4’가 보여준 관계의 진정성이 프로그램을 넘어 실제 삶에서도 이어지고 있음을 증명했다.‘태계일주4’는 첫 방송부터 2049 시청률 전 시즌 최고치를 경신하며 순조롭게 출발했고, 이후 회차에서도 높은 시청률과 화제성을 기록하며 꾸준히 상승세를 이어갔다. 특히 주요 회차에서 일요일 예능 2049 시청률 1위를 차지하며 높은 브랜드 충성도를 입증했다.‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈를 연출한 MBC 김지우 PD는 “시청자분들께서 뜨거운 응원을 보내주신 덕분에 3년 연속 큰 상을 받을 수 있었고, 라이와 타망까지 한국에 올 수 있었다”며 “한결같은 응원에 깊이 감사드린다”고 소감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr