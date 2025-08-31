사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

이영애가 최초로 냉장고를 공개한다. 경기도 양평에 이어 이태원까지 자택에서 텃밭 라이프를 즐기는 이영애의 냉장고에는 건강한 식재료들이 가득했다.31일 밤 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 이영애와 10년 만에 '냉부'를 다시 찾은 김영광이 게스트로 출연한다.이영애는 '냉부'에 대한 깊은 팬심을 고백한다. 긴장한 표정으로 등장한 그녀는 "어제 새벽 2시까지 '냉부'를 봤다", "방금 TV에서 본 분들이 눈앞에 있어 신기하다"며 설레는 마음을 전한다. 또 "우리 아이가 정말 팬이다"라며 한 셰프에게 직접 사인과 영상 편지를 부탁했다고 전해져, 그 주인공이 누구일지 더욱 궁금해진다.셰프들은 '대장금'을 통해 한식의 세계화를 이끌었던 이영애의 발자취를 직접 증언한다. 손종원은 "궁중 요리를 배우러 가면 늘 '이 요리는 대장금에 나왔던 요리다'라고 설명해 주신다", "K-푸드 열풍은 모두 '대장금' 덕분"이라며 현장의 경험담을 전한다. 최현석 역시 "향에 대한 강의를 할 때면, 꼭 '대장금'의 홍시 에피소드를 얘기한다"며 성대모사까지 선보여 현장을 웃음바다로 만든다. 이에 이영애는 "실제로 건강한 단맛을 위해 홍시를 사용한 적이 있다"며 '대장금' 방영 당시 해외에서 국빈 대접을 받았던 일화까지 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다.이영애는 직접 재배한 농작물에 대한 남다른 자부심을 드러낸다. 오래전부터 텃밭을 가꿔온 그녀의 냉장고에서 각종 유기농 식재료가 쏟아지듯 등장하자, 안정환은 "여기 농협 아니냐"며 입을 다물지 못한다. 또 최현석이 "보통 집에서 키우는 작물들은 작은데, 이 집은 다 실하다"며 식재료들에 놀라움을 표한다. 이영애는 "우리 집 파는 허벅지 근육처럼 튼실해 걸어 다니는 것 같다"라며 유쾌하게 자랑해 웃음을 안긴다. 이어 고라니 때문에 벌어진 해프닝부터 고구마 수확 중 겪은 아찔한 경험까지 털어놔 흥미를 더한다.자연주의 식단을 추구하는 대한민국 대표 배우 '장금이' 이영애의 냉장고는 31일 밤 9시 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.이영애는 2009년에 20살 연상 사업가 정호영 씨와 결혼, 2011년 쌍둥이 남매를 낳았다. 정호영 전 회장은 1951년생으로 미국 일리노이공과대학원을 졸업하고 미국 IT계 회사에서 근무했다. 1980년대 후반부터 한국 통신 벤처기업을 설립했으며, 방위산업업체인 한국레이컴 회장직을 맡기도 했다. 재산 규모는 2조원에 달하는 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr