Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 계급 쟁탈 포지션 배틀이 이어지는 가운데, 중간 점검 시간에 베리베리 강민이 눈물을 흘렸다.지난 28일 방송된 '보이즈 2 플래닛'에서는 '한숨' 팀의 계급 쟁탈 포지션 배틀 과정이 공개됐다. 팀원들은 스페셜 마스터 백호 앞에서 무대를 선보였고, 임한별은 강민에게 "강민이는 뭐랄까. 간절해 보이는 느낌은 좀 덜하다"라고 피드백했다.백호 역시 "강민이가 연습하는 방법이 약간 너무 이미지만 보고 연습한다. 슬픈 노래를 부를 때 슬픈 척을 하는 연습인 것 같아서 진정성을 의심받거나 그런 것도 있는 것 같다. 계속 그렇게 한다면 너한테 위험할 수 있을 것 같다. 왜냐면 이거 안 되면 정말 힘들어지잖아"라며 연습 방식의 문제점을 지적했다.이어 그는 "7년 차 아니야? 현실적인 문제가 있다. 7년 차면 기회가 없다. 진짜로 돌아갈 데가 없다고 생각하고 더 연습해야 할 것 같다"라고 진심 어린 조언을 건넸다. 이에 유강민은 인터뷰를 통해 "너무 부정하고 싶었던 것 같다. 그런데 백호 선배님이 해주시는 말씀을 듣고 현실을 깨달은 것 같다. 그래서 너무 감사했다"고 솔직한 속내를 털어놨다.2003년생 유강민은 2019년 그룹 베리베리 막내로 데뷔했다. 함께 출연한 이동헌, 조계현과 나란히 7년 차에 서바이벌 프로그램을 통해 도전장을 내밀었고, 지난 방송에서 1995년생 맏형 이동헌이 탈락하며 현재는 조계현과 함께 재데뷔를 목표로 무대에 서고 있다.이날 방송에서는 '퀸카' 팀의 중간 점검 장면도 공개됐다. 마스터 이석훈은 "잘한다. 되게 안정적이다"라고 평가했지만, 백호는 "상현 씨는 굳이 이 노래를 왜 골랐나 싶다. 래퍼인 걸 알고 듣겠는데 음정이라는 걸 하나도 찾을 수가 없었다"라며 아쉬움을 드러냈다.임한별은 "너 파트로 빠질 때마다 뚝뚝 끊기는 느낌이 든다. 좋은 흐름이 끊기지 않게끔 정리를 해야 할 것 같다"고 조언했고, 이리오는 정상현에게 "끝까지 1등 하자. 자신감 가지자"라며 "한 명 한 명이 잘해야 우리가 팀으로서 좋은 점수를 잘 받을 수 있다. 때문에 옆에서 좀 많이 도와줘야 할 것 같다"라고 팀원들에게 당부했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr