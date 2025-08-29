이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'

아나운서 김재원이 어린 시절 돌아가신 어머니에 대한 그리움을 솔직하게 털어놨다.28일 '이혜성의 1% 북클럽' 채널에는 "13살에 떠나보낸 엄마에 대한 '오래된 애도' '엄마의 얼굴'" 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김재원은 어린 시절 경험을 돌아보며 마음속에서 제대로 어머니를 보내드리지 못했던 당시의 감정을 전했다.김재원은 "13살 어린 나이에 엄마에 돌아가셨다. 엄마 없이 청소년기를 보냈고 그 나이의 나는 어머니를 어떻게 보내야 하는지 몰랐다"며 "13살 남자아이의 감수성으로는 감당할 수 없는 숙제였다"고 밝혔다.이어 28살에 새롭게 가족이 된 장모님이 오래된 어머니의 빈자리를 채워주었음을 언급하며, 구분이 돌아가신 후 아내와 처형들이 장모님 이야기를 하는 모습을 통해 애도와 그리움을 배우게 됐다고 덧붙였다.김재원은 당시 후회스러운 감정도 솔직히 고백했다. 그는 "장모님께 마음껏 챙겨드릴걸"이라며 과거 행동을 돌아보며 아쉬움을 드러냈다. 평생 여러 방송에서 활약한 아운서였지만, 어머니와 관련된 이야기는 쉽게 꺼내지 못했던 그였기에 이번 영상에서의 고백은 시청자들에게 진한 여운과 감동을 안겼다.한편 김재원은 30년간 KBS 아나운서로 활동하다 최근 명예 퇴직을 했다. '아침마당'에서도 하차 후 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr