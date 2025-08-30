노래로 그린 청춘 만화…잔나비→페퍼톤스, 9월 한강 물들인다 [ATA프렌즈]

9월 한강변이 다채로운 음색으로 물든다. ATA 페스티벌에 출격하는 아티스트들이 각자 뚜렷한 색깔의 목소리로 청춘을 색칠한다.다음달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오르는 아티스트들의 노래를 한 소절씩 담은 영상이 30일 공개됐다. 이날 영상에는 27일 출연하는 잔나비, 10CM, 경서, 아무진, HYNN(흰·박혜원), 황가람, 페퍼톤스, 세이마이네임의 목소리가 실렸다.잔나비, 10CM, 경서, 세이마이네임이 사랑을 노래했다. 잔나비는 '사랑의 이름으로!'를 감미롭게 불렀다. 기타 소리와 목소리가 어우러져 분위기를 더했다. 10CM는 '사랑은 여섯줄'을 담백한 목소리로 전했다. '사랑은 여섯줄 1번부터 6번. 모자란 손가락들이 분주할 수밖에'라는 섬세하고 감성적인 가사가 돋보인다.경서는 특유의 청아한 음색으로 데뷔곡이자 히트곡인 '밤하늘의 별을'을 열창했다. 세이마이네임은 지난 1일 발매된 신곡 'iLy'(일리)로 통통 튀는 매력을 뽐냈다.HYNN(흰, 박혜원) '너에게로'를 센스 있게 개사해 선보였다. 그는 '너에게로 새벽을 날아서 갈 수 있다면 너에게로 달려갈 거야'에서 끝부분을 '아타(ATA)에게 달려갈 거야'로 바꿔 부르며 웃었다.페퍼톤스는 뜨거운 청춘의 열기가 느껴지는 '라이더스'를 부르며 '밤새도록 멈추지 않을' 이들만의 음악 세계를 전했다. 이무진은 청춘의 다양한 감정을 담은 '청춘만화'를 노래했고, 역주행 신화를 이루며 20년의 무명 생활 끝에 빛을 본 황가람은 대표곡 '나는 반딧불'로 희망을 건넸다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 행사 첫날인 9월 27일에는 김준수, 잔나비, 십센치, 페퍼톤스, 황가람, 박혜원, 이무진, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연한다. 행사 둘째 날인 같은 달 28일(일)에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다.이번 ATA 페스티벌은 K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 더 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr