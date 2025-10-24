위너 강승윤/사진 = YG엔터테인먼트 제공

위너 강승윤이 솔로 정규 2집 'PAGE 2'(페이지 2)로 돌아온다.YG엔터테인먼트는 공식 SNS에 강승윤 정규 2집 'PAGE 2'(페이지 2) 콘셉트 포토를 게재했다. 지난 20일부터 매일 차례로 선보이고 있는 새 앨범 콘셉트 포토가 모두 베일을 벗은 것.따스한 무드가 돋보인 이전 정규 앨범 'PAGE'(페이지)와는 상반된 차갑고 도시적인 아우라가 돋보인다. 벨벳과 메탈릭 소재의 대비, 레더 재킷과 슈트, 청재킷 등 다양한 착장을 통해 서로 다른 무드가 조화롭게 어우졌다는 평가다.YG 측은 강승윤이 앨범 전곡 작사·작곡에 참여했다고 소개하며 "솔로 아티스트로서 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 전했던 터라 더욱 큰 기대가 모아진다.한편 강승윤은 2014년 위너로 데뷔한 이후 'REALLY REALLY'(릴리 릴리) 'LOVE ME LOVE ME'(러브 미 러브 미) 'EVERYDAY'(에브리데이) 등 수많은 히트곡 작사·작곡에 참여하며 탁월한 프로듀싱 능력을 입증해왔다. 2021년 발표한 첫 정규 앨범 'PAGE'에서는 타이틀곡 '아이야'를 비롯해 서정적이면서도 강렬한 음악 색채를 선보였다.강승윤 정규 2집 'PAGE 2'는 11월 3일 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr