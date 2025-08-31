사진 제공=JTBC '톡파원 25시'

'톡파원 25시'가 K-POP 문화를 선도하는 아이돌 스트레이 키즈(Stray Kids)와 함께하는 특별한 여행을 예고하고 있다.오는 9월 1일 방송될 JTBC '톡파원 25시'(연출 홍상훈, 김선준)에서는 러블리한 매력의 배우 이수경과 미술사 강사 이창용이 게스트로 출격하는 가운데 중국 상하이, 미국 덴버, 프랑스 파리 랜선 여행과 화가 라파엘로의 발자취를 따라가 보는 이탈리아 랜선 여행으로 즐거움을 선사한다.이날 프랑스 파리 랜선 여행에서는 스트레이 키즈가 파리에서 가보고 싶은 명소를 미리 검증해 주는 미니 '톡파원 GO' 시간이 펼쳐진다. 아이엔이 보낸 '톡파원 GO' 신청 영상이 공개되자 스튜디오에서는 놀라움을 감추지 못한다. 스트레이 키즈 멤버들이 원하는 파리 여행 장소는 어디일지 궁금해진다.프랑스 톡파원과 스트레이 키즈의 깜짝 만남도 이뤄진다고 해 관심이 쏠린다. 톡파원은 스트레이 키즈 내 프랑스어 능력자인 필릭스의 수준급 프랑스어 실력에 감탄한다. 이어 스트레이 키즈 멤버들에게 콘서트에서 활용할 수 있는 팬심 저격 프랑스어를 알려주는 시간을 갖는다. 과연 스트레이 키즈가 톡파원에게 배운 프랑스어는 무엇일지 호기심을 자극하고 있다.그런가 하면 중국 상하이에서는 놓칠 수 없는 핫플레이스와 인생 숏을 남길 수 있는 장소를 소개하는 인생 숏 투어를 출발한다. 푸동 미술관을 방문한 중국 톡파원은 마치 액자 속에 동방명주 타워가 담겨있는 듯한 인생 숏을 건질 수 있는 히든 스폿부터 황푸강을 배경으로 상하이 전경이 한눈에 들어오는 최고 인기 스폿으로 안내해 눈길을 끈다. 예측을 불허하는 인생 숏 스폿에 전현무 역시 무한 감탄해 기대가 모아지고 있다.미국 톡파원은 콜로라도주의 대표 도시인 덴버로 떠난다. 그중 로키 산맥을 배경으로 한 대규모 원형 극장인 레드 록스 원형 극장이 흥미를 높인다. 원형 극장을 둘러싼 거대 바위들은 공연 시 음향 반사판 역할을 대신하며 비틀즈, U2 등 전 세계 유명 아티스트들도 이곳에서 공연했다고. 이에 이찬원은 "몇 명 데리고 가야겠다. 임영웅 씨 연락 한 번 달라"며 급 섭외에 나서 웃음을 자아냈다는 후문이다.JTBC '톡파원 25시'는 오는 9월 1일 오후 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr