사진=텐아시아DB, 위엔터테인먼트

사진제공=SBS '트라이'

사진제공=위엔터테인먼트

배우 김요한이 드라마 '트라이'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 윤계상을 떠올리며 "가끔 장첸이 생각나기도 한다"고 웃어 보였다.지난달 28일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 SBS 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'(이하 '트라이')에 출연한 김요한을 만났다.'트라이'는 예측불허 괴짜감독 주가람(윤계상 분)과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마다. 김요한은 극 중 럭비부 주장 윤성준 역을 맡으며 열연을 펼쳤다.김요한은 윤계상과의 호흡에 대해 "더할 나위 없이 좋았다"면서도 "가끔 영화 '범죄도시'에서 악역 장첸을 연기했던 선배님의 모습이 떠오르기도 했다"고 말했다. 이어 그는 "연기를 하면서 선배가 '윤성준 대답해!'라고 소리치는 씬이 있었는데 조금 무서웠다"라며 웃어 보였다.럭비선수라는 역할에 대한 부담감은 없었냐는 질문에 김요한은 "사실 조금 있었다"고 답했다. 김요한은 "럭비라는 종목 자체가 비인지, 비인기종목이다. 그래서 나에게도 생소한 스포츠였다"라며 "나도 이 작품을 하면서 럭비를 알게 됐는데 굉장히 매력 있는 스포츠라는 생각이 들었다"고 설명했다.끝으로 김요한은 '트라이'를 아직 안 본 시청자들에게 "시원한 사이다를 한 모금 마실 수 있는 드라마"라며 관심을 요청했다. 그는 "국내 최초로 럭비를 소재로 한 드라마지만, 단순히 럭비만 다루는 건 아니다. 청춘의 성장도 있고 어른들의 성장도 있다"고 웃으며 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr