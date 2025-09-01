사진=텐아시아DB, 위엔터테인먼트

사진제공=SBS '트라이'

사진제공=위엔터테인먼트

배우 김요한이 "다른 배우들에게 대사를 넘겨주시고, GOD 콘서트에 초대받기도 했다"라며 배우 윤계상의 미담을 전했다.지난달 28일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 SBS 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'(이하 '트라이')에 출연한 김요한을 만났다.'트라이'는 예측불허 괴짜감독 주가람(윤계상 분)과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마다. 김요한은 극 중 럭비부 주장 윤성준 역을 맡았다.캐릭터를 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 김요한은 "나도 실제로 선수 생활을 했었기 때문에 더 몰입하기 쉬웠다"고 답했다. 13년 동안 태권도를 수련한 김요한은 태권도 국가대표 상비군으로 선발될 만큼 장래가 유망한 선수였기 때문. 그는 "극 중 부상을 당하는 성준이처럼 나도 발목 수술을 해서 한 시즌을 날렸던 경험이 있다"라며 "그때 느꼈던 절박함 덕분에 성준의 고통에 누구보다 잘 공감할 수 있었다"고 말했다.윤계상과 호흡을 맞추며 많은 것을 배울 수 있었다는 김요한은 "선배님이랑 연기를 함께 할 수 있다는 것만으로도 좋았다"며 웃어 보였다. 그는 "깊은 눈을 가지고 계셔서 감정씬을 촬영할 때 도움을 많이 받았다. 나뿐만 아니라 럭비부 배우들을 전부 배려해 주셨고, 다른 배우들에게 대사를 넘겨주신 적도 있다. GOD 콘서트에 초대해주셔서 다녀온 적도 있다"고 덧붙였다.끝으로 김요한은 "촬영을 하며 배우, 선수, 스탭들이 고생했던 것들이 작품 안에 고스란히 담긴 것 같아서 너무 기분이 좋다. 또 시청자들에게 많은 사랑을 받아서 감사하고 행복하다"라며 '트라이' 종영 소감을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr