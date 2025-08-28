사진=방송인 아옳이 SNS

방송인 아옳이가 제주 여행 근황을 전했다.아옳이는 최근 소셜미디어에 "제주도에서의 이모저모, 맛집 추천 갈 테니까 다들 저장해요?!!"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진에는 양손 엄지를 들어 보이며 미소 짓는 모습과 배우 이진욱과 함께 찍은 컷이 포함됐다. 아옳이는 제주 맛집을 소개하는 과정에서 배우 이동건이 운영 중인 카페를 방문했고, 이동건이 직접 커피를 내리는 장면도 공개했다.한편 아옳이는 모델 겸 크리에이터로 개인 유튜브 채널을 운영하고 있다. 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으며 2022년 이혼했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr