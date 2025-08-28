사진=텐아시아DB

'살인자 리포트' 조여정이 독특한 형식의 영화를 해낸 성취감을 드러냈다.28일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살인자 리포트'의 언론시사회가 열렸다. 조영준 감독과 배우 조여정, 정성일, 김태한이 참석했다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기.조여정은 특종을 위해 살인자의 인터뷰 요청에 응한 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 밀실 안에서 벌어지는 그는 “이 형식으로도 2시간의 영화가 가능하구나 싶을 만큼 본 적 없는 형태의 영화였다. 어려울 것 같아서 피하고도 싶었지만 결국에 도전하고 싶었던 시나리오였다. 모험하길 잘했단 생각이 드는 영화”라고 말했다.이어 “스위트룸 안에서 일어나는 몇 시간 안의 일을 집중 있게 표현해야 했다. 세트 밖에서 모니터 뒤에서 쉴 때는 감독님을 필두로 각자의 고민을 치열하게 털어놨지만, 함께 있을 때는 최대한 유쾌하게 보냈다. 사남매처럼 똘똘 뭉쳐서 영화를 재밌게 만들었다”고 현장 분위기를 전했다.조여정은 “본 적 없는 형식의 영화라서 연기를 못하면 숨을 데가 없겠더라. 그 이유 때문에 피하고 싶었다. 완성도 있는 시나리오라서 내가 효과적으로 표현하지 못했을 때 영화에 구멍이 크겠다고 생각했다. 그래서 피하고 싶었다”라고 밝혔다. 그러면서도 “이 작품이 아니었더라면 제 이런 면모를 보여줄 수 있을까. 드물다는 생각이 든다. 기자이자 엄마의 모습을 보여준다. 냉철한 기자로 시작해서 엄마의 모습까지 보여준다. 모험하길 잘했다는 생각이 드는 이유다”라고 전했다.조여정의 최근 출연 영화 ‘기생충’, ‘히든페이스’에 이어 ‘살인자 리포트’에서는 공통적으로 ‘밀실’이 등장한다. 조여정은 “‘히든페이스’ 때 ‘기생충’의 밀실을 생각하지 못했고, 이번 ‘살인자 리포트’ 때도 ‘히든페이스’의 밀실을 크게 의식 못 하고 선택했다. 결과적으로 펼쳐놓고 보면 밀실이라는 공간이 주는 긴장감이 공통적으로 있는 작품이더라. 그걸 포인트로 보고 선택하진 않았다. 아무래도 배우들은 자신의 캐릭터, 이야기를 중심으로 선택하게 된다. 저는 한 번이라도 더 다른 캐릭터를 해보고 싶은 욕심이 있다. 다 다른 캐릭터를 만나고 싶어서 선택했다”고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr