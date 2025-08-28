사진=정일우 SNS

사진=정일우 SNS

사진=정일우 SNS

배우 정일우가 모친의 정년퇴임식에 참석했다.정일우는 28일 자신의 인스타그램에 "어머니, 정년퇴임을 진심으로 축하드립니다.🎉 그동안 오랜 세월 동안 헌신과 노고를 아끼지 않으신 어머니의 걸음을 존경하며, 아들로서 감사한 마음을 전합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정일우가 어머니의 정년퇴임식에 부친, 누나와 함께 참석해 축하하고 있는 모습. 정일우는 모친을 향해 "한 장의 긴 여정을 아름답게 마무리하시고, 새로운 시작을 향해 나아가실 앞날을 진심으로 응원합니다"라며 건강과 애정을 기원했다.앞서 정일우 가족에 대해 어머니는 고대직물연구소 소장, 아버지는 교수, 누나는 패션 디자이너라고 알려진 바 있다. 정일우는 최근 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "어머니가 문화재 위원이다. 중국에서 박사 학위를 따셨다. 우리나라에서도 고대직물 연구하신다. 무형 문화재, 인간문화재를 선정하는 우리나라 일곱 분의 문화재 위원이 계시는데 그중 한 분"이라고 설명했다.이어 "드라마 '야경꾼 일지' 때 제가 입는 의상 문양을 어머니께서 직접 해주셨고, '거침없이 하이킥' 오디션 때는 가죽 재킷을 사주셨다"며 "오디션 볼 때마다 의상을 해주신 것 같다"고 전했다.아버지와 어머니는 대학교 CC였다고. 정일우는 "아버지가 총학생회장이셨고 어머니가 여자 총학생회장이셨다"고 첨언했다. 정일우는 배우 정해인과 동일한 정약용 집안이라고 알리기도 했다.한편 정일우는 현재 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr