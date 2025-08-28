/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=유튜브 '나래식'

1987년생 배우 서인국이 특별한 인연을 밝혔다.27일 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 49회에서는 주인장 박나래가 배우 이시언, 서인국, 태원석과 함께 계곡으로 MT를 떠나는 모습이 그려졌다.이날 박나래는 본격적인 물놀이에 앞서 그간 '나래식' 게스트 섭외에 혁혁한 공을 세운 '다이아몬드 회원' 이시언에게 고마움을 잔뜩 담은 공로패를 전달해 훈훈함을 자아냈다.이어 네 사람은 불꽃 튀는 계곡 물놀이 게임에 돌입했다. 박나래와 태원석, 이시언과 서인국이 한 팀을 이뤄 물따귀 벌칙이 걸린 푸시업 대결에 나섰다. 최근 벌크업에 성공한 이시언이 먼저 나서 폭풍 푸시업으로 기선제압에 성공했고, 이에 질세라 박나래 역시 갈고닦은 광배 근육을 풀가동하며 선방해 긴장감을 높였다. 박나래의 맹활약에 이시언, 서인국, 태원석은 "진짜 잘한다"라며 감탄을 쏟아냈다.그러나 승리는 이시언, 서인국에게 돌아갔다. 패배한 박나래와 태원석은 거침없이 물따귀를 맞아 폭소를 유발했다. 이어진 네 글자 게임에서도 박나래와 태원석은 간발의 차로 패해 연속으로 물폭탄 세례를 맞아 웃픈 상황을 연출했다.한바탕 물놀이를 즐긴 네 사람은 박나래가 직접 준비한 재료로 닭볶음탕, 미나리 새우전, 도토리묵무침 등 계곡 음식을 함께 만들며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 맛깔스러운 계곡 한상이 뚝딱 차려지자 서인국은 "진짜 이렇게 요리 잘하는 사람들 보면 너무 리스펙이다"라고 감탄했다.분위기가 무르익자 네 사람은 노래로 MT의 피날레를 장식했다. 서인국은 신승훈의 '미소속에 비친 그대'를 감미롭게 열창해 현장을 촉촉하게 물들였다. 이어 마이크를 잡은 태원석은 변진섭의 '숙녀에게'로 의외의 노래 실력을 폭발시켜 모두를 깜짝 놀라게 했다. 사실 그는 뮤지컬 전공자. 서인국은 "뮤지컬할때 원석이한테 발성 좀 알려달라고 찾아갔었다"며 특별한 인연을 공개하기도 해 눈길을 끌었다.오는 9월 3일 공개되는 50회에는 1세대 걸그룹 베이비복스(김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜)가 출연한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr