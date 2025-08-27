이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '위라클' 캡처

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

최근 KBS를 퇴사한 김재원 아나운서가 가족 이야기를 고백했다.26일 '위라클' 채널에는 "10000명을 인터뷰한 30년 차 아나운서가 깨달은 삶의 비밀"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김재원 아나운서는 퇴사 날 심경을 밝혔다. 그는 "원래는 평소처럼 걸어서 퇴근을 하려고 했는데 많은 분들에게 선물을 받아서 동료 차를 얻어타고 퇴근했다"며 "내 결혼식과 앞으로 있을 장례식보다도 더 많은 사랑을 받은 것 같다"며 고마움을 전했다.이어 김재원 아나운서는 어머니를 향한 가슴 아픈 기억을 떠올렸다. 그는 "13살 때 어머니가 세상을 떠나셨다. 그러려니 하고 살았는데, 결혼 후 장모님이 제게 또 다른 엄마가 돼주셨다"며 "하지만 장모님마저 세상을 떠난 뒤 내 안에 결핍이 있다는 걸 알았다"고 덧붙였다.