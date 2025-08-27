/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

빽가가 코요태 멤버 신지와 김종민의 줄줄이 결혼 소식에 당황한 속내를 고백한다. 멤버들이 한 명씩 인생 2막을 준비하는 사이 홀로 남은 그는 “나는 누구인가”라며 외로움을 토로한다.MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)에는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연하는 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며진다.‘라스’에서 빽가는 혼성 그룹 후배 ‘올데이 프로젝트’를 언급한다. “우리랑 별반 다르지 않다” 라며 공감 어린 농담을 던진 그는 멤버들끼리의 비슷한 점을 분석해 스튜디오를 폭소로 몰아넣는다. 또한 신지와 김종민의 험담을 번갈아 전하는, 이른바 ‘박쥐 화법’ 에피소드도 공개한다. “폭로의 진원지는 사실 나였다”라는 솔직한 고백이 현장을 뒤집어놓는다.이어 빽가는 코요태 멤버들에게 붙은 별명인 ‘신지랄-김종민폐-빽가식’의 탄생 비화를 대방출한다. 멤버들의 캐릭터가 고스란히 녹아든 별명에 얽힌 뒷이야기를 들려주는 것은 물론 코요태 1위 효자 곡인 애니메이션 ‘원피스’의 주제가 ‘우리의 꿈’에 얽힌 비하인드도 공개해 웃음을 더한다.예능계 대표 ‘불운 썰 제조기’답게 빽가의 황당 에피소드 퍼레이드도 이어진다. 캠핑 중 마주친 진돗개만 한 토끼와 거북이만 한 바퀴벌레, 상상 초월의 지네 소동, 심지어 갈매기가 광어를 물고 온 기묘한 사건까지 털어놓으며 MC들과 게스트들을 폭소하게 한다. 특히 빽가는 자신에게 붙은 ‘최민수의 저주’ 썰을 꺼내며 “제일 싫어하는 연예인이 최민수 선배였다”라며 웃픈 경험담을 털어놓는다.27일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr